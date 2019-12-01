Tenemos identificado a líder criminal que estaría tras secuestro de mineros en Concordia: García Harfuch

Tenemos identificado a líder criminal que estaría tras secuestro de mineros en Concordia: García Harfuch
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 11:12:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tijuana, Baja California, 30 de enero del 2026.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las autoridades ya identificaron a un presunto líder de Los Chapitos que opera en la zona de Concordia, Sinaloa, donde recientemente fue secuestrado un grupo de mineros.

Durante la conferencia mañanera de este viernes realizada en Tijuana, Baja California, el funcionario detalló que el secuestro de 10 mineros ocurrió el pasado 24 de enero en dicho municipio sinaloense.

García Harfuch aseguró que las fuerzas federales mantienen un operativo activo para dar con los responsables y reiteró que no cesarán en las labores de localización.

“No vamos a parar en su búsqueda, estamos en búsqueda”, afirmó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Aseguran 300 cartuchos útiles,12 cargadores y equipo balístico durante operativo en Buenavista, Michoacán
Muere presunto asaltante tras intento de robo en fraccionamiento de Celaya, Guanajuato
Hallan tráiler abandonado en Zamora, Michoacán; presentaba impactos de bala en el parabrisas
Más información de la categoria
Homicidios dolosos disminuyen 42% en Baja California en lo que va del sexenio de Sheinbaum
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Se mantiene recompensa millonaria por Iván Archivaldo Guzmán en Estados Unidos
Vinculan a proceso a Alfredo "N", presunto homicida de los interpretes de señas y su hija en Morelia
Comentarios