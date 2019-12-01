Tenemos identificado a líder criminal que estaría tras secuestro de mineros en Concordia: García Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 11:12:27

Tijuana, Baja California, 30 de enero del 2026.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las autoridades ya identificaron a un presunto líder de Los Chapitos que opera en la zona de Concordia, Sinaloa, donde recientemente fue secuestrado un grupo de mineros.

Durante la conferencia mañanera de este viernes realizada en Tijuana, Baja California, el funcionario detalló que el secuestro de 10 mineros ocurrió el pasado 24 de enero en dicho municipio sinaloense.

García Harfuch aseguró que las fuerzas federales mantienen un operativo activo para dar con los responsables y reiteró que no cesarán en las labores de localización.

“No vamos a parar en su búsqueda, estamos en búsqueda”, afirmó.