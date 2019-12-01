Suspenden a policías que golpearon a 6 estudiantes en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 11:47:47

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de septiembre 2026.- Al menos seis elementos de la Policía Municipal de Guanajuato fueron suspendidos por golpear a un grupo de estudiantes.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado (FGE), anunció que ya abrió una carpeta de investigación en contra de los agentes por la agresión perpetrada en agravio de seis alumnos en la capital de la entidad.

Según la información disponible, el incidente se desarrolló el pasado 26 de septiembre, cuando los dueños de una panadería denunciaron actos vandálicos, en consecuencia, los uniformados iniciaron la búsqueda de los responsables.

Momentos después, interceptaron a seis jóvenes que transitaban por la zona, a quienes golpearon, de acuerdo con imágenes que circulan en las redes sociales.

En los videos virales se observa que el dueño del establecimiento afectado sale a defender a los estudiantes, al asegurar que ellos no eran los causantes del daño.

Por su parte, la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, informó la separación inmediata de los policías implicados en la agresión a los jóvenes mientras se esclarece lo sucedido.