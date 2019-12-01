EEUU analiza acusaciones contra 'Andy' López; se habría contactado con autoridades, reporta NYT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 10:47:54

Nueva York, Estados Unidos, a 29 de septiembre 2026.- Dos agencias de seguridad de Estados Unidos habrían comenzado a analizar las acusaciones de supuestos vínculos de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible en México, de acuerdo con The New York Times (NYT).

Sin embargo, según cinco fuentes anónimas, dichas instancias estadounidenses no han dado inicio a investigaciones formales.

En su artículo periodístico, Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, aseguran que tres personas con conocimiento de la causa, les mencionaron que el hijo del ex presidente de México, ya se contactó, mediante intermediarios, con funcionarios policiales estadounidenses en reiteradas ocasiones, pero no se han concretado conversaciones formales.

En el texto, el rotativo neoyorquino indicó que recientemente, medios de investigación y documentos filtrados han vinculado a una red de sus allegados con lucrativos contratos gubernamentales.

Igualmente, se señala que "también aparecieron referencias que sugerían la participación del Sr. López Beltrán en una trama de contrabando de combustible en los expedientes de la Fiscalía General de la República de México".

De acuerdo con un testigo anónimo citado por los periodistas, la incautación de diésel de contrabando fue el resultado de un enfrentamiento político entre el máximo responsable de seguridad de México y "el hijo del presidente", situación que, la fuente aseguró que está registrada en expedientes federales publicados en medios mexicanos y revisados ​​por The New York Times.