Hijo de capo michoacano, posible sucesor del Mencho, murió en operativo de Tapalpa: Exalcaldesa de Tanhuato se despide de él

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 00:02:38

Tapalpa, Jal., a 25 de febrero de 2026.— El operativo militar que sacudió a México el pasado fin de semana no solo habría significado la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sino también la pérdida de una de las piezas más cercanas al relevo del poder criminal: Rubén Guerrero Valadez, alias “R1” o “El Láminas”, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, uno de los nombres que ya era mencionado como posible sucesor del liderazgo que queda vacío.

La muerte de Rubén Guerrero en el operativo desplegado en Tapalpa fue confirmada por el periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró contar con información de fuentes de alto nivel que sitúan al joven operador dentro del círculo más cercano al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación(CJNG).

“Murió Rubén Guerrero Valadez, hijo del ‘Tío Lako’, uno de los que se mencionan como posibles sucesores del Mencho”, señaló Loret de Mola, subrayando el peso que la familia Guerrero tenía dentro de la estructura criminal que tiene su bastión en Michoacán.

Aunque el nombre que sonaba para tomar las riendas del CJNG tras la caída de su líder era el de El Tío Lako, la muerte de su hijo representa un golpe directo al núcleo familiar y operativo del presunto heredero. Rubén Guerrero no era un actor secundario: encabezaba su propio grupo armado, operaba en la franja estratégica entre Jalisco y Michoacán y era considerado uno de los perfiles más violentos y leales dentro de la organización.

Fuentes de seguridad lo ubicaban como una pieza clave en el engranaje que sostenía el poder regional de su padre, lo que convierte su caída en un mensaje claro dentro del mundo criminal: la sucesión no llegaría intacta.

La despedida que encendió la polémica

El caso dio un giro político cuando Francis Licea, exalcaldesa de Tanhuato y actual consejera estatal del PAN, publicó en redes sociales un mensaje de despedida dirigido a Rubén Guerrero, a quien llamó su “amigo”.

La publicación desató una ola de críticas y cuestionamientos sobre posibles vínculos entre actores políticos locales y figuras del crimen organizado, justo en medio de uno de los operativos más delicados de los últimos años.

La exalcaldesa recientemente fue vinculada a proceso junto con dos ex funcionarios de su administración, por el presunto desfalco de más de 2 millones de pesos.

Un vacío de poder en disputa

La muerte de Rubén Guerrero Valadez podría debilitar la posición de El Tío Lako dentro de la carrera por la sucesión del CJNG y acelerar disputas internas entre facciones, en un momento en el que la organización enfrenta una reconfiguración forzada tras la caída de su máximo líder.

Mientras las autoridades mantienen hermetismo y continúan los operativos para contener la violencia desatada, una cosa parece clara: el posible heredero sigue en la sombra, pero su entorno más cercano ya fue alcanzado por el golpe.