Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:47:30
Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- Al menos ocho personas perdieron la vida y más de 60 continúan hospitalizadas a causa de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que en total hubo 94 personas lesionadas:

  • 8 murieron
  • 22 se encuentran en estado crítico
  • 6 se encuentran en situación grave
  • 39 se reportan en estado delicado
  • 19 ya fueron dados de alta.

En ese sentido, la jefa de Gobierno aseguró que su administración  brindará apoyo integral a las familias de todas las víctimas, a fin de “que se haga justicia”.

Por otra parte, Brugada Molina dijo que instruyó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizar, en conjunto con autoridades federales, un protocolo para la circulación de transportes pesados en la CDMX.

