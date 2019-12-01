Sujetos vandalizan vivienda y ultiman a un jaguar en Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 14:21:21

Jacona, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- Un nuevo hecho de violencia se vivió en el municipio de Jacona, Michoacán, desconocidos vandalizaron una vivienda, realizaron disparos, lanzaron explosivos, que no detonaron y mataron a un felino que se encontraba en el lugar, el caso ya es investigado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Peñitas de la zona Centro, desconocidos habían disparado contra una vivienda.

Al sitio acudieron elementos policiacos quienes al arribar confirmaron que la fachada de la vivienda presentaba impactos de arma de fuego.

Además había explosivos sin detonar y se encontró un jaguar sin vida el cual presentaba impactos de proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.