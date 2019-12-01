Sujetos vandalizan vivienda y ultiman a un jaguar en Jacona, Michoacán 

Sujetos vandalizan vivienda y ultiman a un jaguar en Jacona, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 14:21:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- Un nuevo hecho de violencia se vivió en el municipio de Jacona, Michoacán, desconocidos vandalizaron una vivienda, realizaron disparos, lanzaron explosivos, que no detonaron y mataron a un felino que se encontraba en el lugar, el caso ya es investigado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Peñitas de la zona Centro, desconocidos habían disparado contra una vivienda.

Al sitio acudieron elementos policiacos quienes al arribar confirmaron que la fachada de la vivienda presentaba impactos de arma de fuego.

Además había explosivos sin detonar y se encontró un jaguar sin vida el cual presentaba impactos de proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Crecen los casos de abuso y violación en la región de Lázaro Cárdenas: Torres Piña
Hallan cadáver putrefacto en un barranco de Uruapan, Michoacán
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Asesinan a taxista en Apatzingán, Michoacán
Condenan a 210 años de prisión a implicado en homicidio de 13 indígenas en Oaxaca
Mujer intenta apuñalar a médico del IMSS en Chihuahua; le sugirió bajar de peso y no le pareció
Comentarios