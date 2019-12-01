Sujetos armados disparan contra vivienda en la colonia Bajada de San Martín de Irapuato, Guanajuato

Sujetos armados disparan contra vivienda en la colonia Bajada de San Martín de Irapuato, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:23:49
Irapuato, Guanajuato, a 3 de septiembre de 2025.- La noche del martes 2 de septiembre se registró un ataque armado contra una vivienda ubicada en la calle Vergel y Arce, en la colonia Bajada de San Martín. El hecho no dejó personas lesionadas, aunque sí ocasionó daños materiales en el inmueble.

De acuerdo con los reportes, una serie de detonaciones alertó a vecinos de la zona, quienes de inmediato solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911. Esto provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro y mantuvieron bajo resguardo la vivienda atacada. Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil de la agresión, por lo que las investigaciones continúan abiertas con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

