Sujeto que baleó a otro en un centro comercial de Morelia, Michoacán, es vinculado a Proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 20:45:09
Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- Gabriel “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de un comerciante, en el municipio de Morelia, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 31 de agosto, la víctima se encontraba en las inmediaciones de una pizzería ubicada en la Avenida Torreón Nuevo, cuando Gabriel “N” accionó en su contra un arma de fuego, ocasionándole graves lesiones.

Tras la agresión, el imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal de Morelia, que realizaban recorridos de prevención del delito en la zona, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia, que integró la Carpeta de Investigación.

Gabriel “N” fue presentado ante el Juez de Control que, luego de valorar cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, resolvió su vinculación a proceso, le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

