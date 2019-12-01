Sujeto provoca movilización de seguridad en Tequila, Jalisco, tras desarmar a policía y realizar disparos

Sujeto provoca movilización de seguridad en Tequila, Jalisco, tras desarmar a policía y realizar disparos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 13:48:19
Tequila, Jalisco, a 2 de septiembre de 2025.- Un hombre provocó la movilización de elementos policiacos en Tequila, Jalisco, después de que desarmara a uno de ellos, y comenzara a disparar en repetidas ocasiones, por lo que ocasionó que los turistas comenzaran a correr.

Los hechos ocurrieron el centro del pueblo mágico, donde los uniformados afortunadamente lograron quitarle el arma, sin que este dejara a alguna persona lesionada.

De acuerdo a videos que circulan en redes sociales, el hombre se encontraba discutiendo con otro sujeto, quien aparentemente es su amigo y estaban bajo los influjos del alcohol, en un momento se acercó un policía para calmar la situación, pero el individuo aprovechó los forcejeos y le quitó su arma.

Al intentar quitarle el arma, para evitar un accidente, se registraron varias detonaciones contra el suelo, por lo que cientos de turistas comenzaron a gritar y corrieron en busca de resguardarse.

 

 

