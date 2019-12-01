Sujeto mordió y golpeó a cajera porque no le hizo una recarga telefónica, en Monterrey

Monterrey, Nuevo León, a 28 de agosto de 2025.- En el centro de Monterrey, Nuevo León, un sujeto fue detenido, esto luego de haber mordido y golpeado a una cajera, porque no contaba con sistema para realizarle una recarga telefónica. 

El sujeto, que fue identificado como José Luis “N” de 41 años de edad, acudió a una tienda de conveniencia, ubicada en el cruce de Florencio Antillón y Félix U. Gómez, en el centro de Monterrey, ahí, le pidió a la cajera, quien es una joven de 21 años de edad, que le realizara una recarga telefónica, la joven, le comentó al hombre que no tenía sistema para poder realizarla, motivo por el cual, este enfureció y comenzó a agredirla. 

La joven comenta, que el sujeto la tomó del cuello, jalando su ropa y la sacó del establecimiento, para acto seguido golpearla en la cara, mientras le reclamaba que por qué no tenía sistema. 
Elementos de la Policía Monterrey, vieron los hechos, ya que casualmente, en ese instante, se encontraban haciendo un rondín por la zona, por lo que se acercaron y detuvieron al hombre, poniendo a la mujer en resguardo. 

Luego de que la joven fuera revisada, se informó que tenía lesiones en el ojo izquierdo, así como moretones en ambos brazos, además, se le detectaron mordidas en las extremidades. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, el cual decidirá sobre la situación jurídica del detenido.

