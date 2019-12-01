SSPC y ANUIES firman convenio para fortalecer la profesionalización de cuerpos de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 07:54:00

Ciudad de México, 12 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el objetivo de fortalecer la formación y profesionalización de los cuerpos de seguridad en México.

Durante la firma del acuerdo, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, señaló que la educación es una prioridad para la dependencia y que esta alianza forma parte del proceso de fortalecimiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública, institución que se proyecta como rectora de las academias enfocadas en seguridad pública en el país.

Figueroa Franco explicó que el objetivo central del convenio es el diseño conjunto de planes y programas académicos de nivel técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, dirigidos a integrantes de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, así como a servidores públicos y particulares.

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones de educación superior y el Estado en temas relacionados con la seguridad pública.

El funcionario subrayó que la experiencia de las 275 instituciones de educación superior que integran la ANUIES en todo el país permitirá fortalecer la formación de los agentes de seguridad.

Las autoridades indicaron que el convenio busca que la preparación de los servidores públicos no solo sea técnica, sino que también tenga un enfoque preventivo y humanista, acorde con las necesidades sociales actuales.

En el acto también participaron funcionarios del SESNSP y de la ANUIES, entre ellos Katia Rodríguez González, Miguel Ángel González Muñoz, Héctor Bernal Santoyo y Karime Becerra Rojas.

Con este acuerdo, la SSPC busca vincular la educación superior con los retos nacionales en materia de seguridad y justicia, además de fortalecer las capacidades institucionales para mantener el Estado de derecho en el país.