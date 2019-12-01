Indignación en Tabasco: muere niña de 7 años tras ser víctima de fuego cruzado en carretera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 08:40:19

Centro, Tabasco, 23 de marzo del 2026.- Una niña de apenas siete años de edad murió tras un ataque armado ocurrido en la carretera Villahermosa–Reforma, a la altura de la ranchería Río Tinto, en el municipio de Centro, tras ser víctima del fuego cruzado.

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión se dirigió contra un automóvil particular, un Aveo gris con placas de Tabasco, que recibió múltiples impactos de bala.

En el vehículo viajaban tres personas: la menor y dos adultos, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados por civiles a un hospital antes de la llegada de las autoridades.

La niña presentaba heridas de bala en el tórax y el abdomen, por lo que a pesar de recibir atención médica, falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Testigos señalaron que los agresores se desplazaban en un taxi y una motocicleta. El automóvil donde viajaban las víctimas quedó con perforaciones en el parabrisas, la puerta trasera y la salpicadera izquierda.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, que inició las investigaciones para esclarecer el ataque y localizar a los responsables, ya que hasta el momento no se reportan personas detenidas.