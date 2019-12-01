Detienen en Madrid, España a “El Notario”; aseguran 625 kilos de estupefacientes procedentes de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 08:58:51

Madrid, España, a 23 de marzo 2026.- Autoridades de seguridad y aduaneras de España capturaron en la ciudad de Madrid, a un sujeto de nacionalidad mexicana, identificado como “El Notario”, presunto hombre de alto nivel en una estructura criminal transnacional.

Asimismo, lograron el aseguramiento de 625 kilos de metanfetamina, los cuales estaban cultos en un cargamento de aceite de coco procedente de México.

Cabe señalar que, las autoridades españolas comentaron que la incautación de esa droga fue parte de la operación Nucífera, que hasta el momento derivó en la detención de cinco personas.

Se dio a conocer que esa investigación se inició el pasado 19 de febrero en el aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera, identificaron un envío sospechoso procedente de México.

La mercancía, declarada como 36 botes de aceite de coco, fue sometida a inspección física; no obstante, tras el análisis, el Laboratorio Central de Aduanas confirmó que el contenido daba positivo a sustancias estupefacientes.