Ataque armado al interior de bar en la CDMX deja un muerto; hay al menos otra persona lesionada

Ataque armado al interior de bar en la CDMX deja un muerto; hay al menos otra persona lesionada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 08:30:23
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Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- Un ataque armado dentro de un bar dejó una persona muerta y al menos otra lesionada la mañana de este lunes en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:15 horas en la intersección de Avenida División del Norte y Calzada de Acoxpa, en la zona de Coapa, dentro de la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre de aproximadamente 25 años fue atacado a balazos y murió casi de inmediato debido a las heridas.

Durante la agresión también resultó lesionada otra persona, aunque hasta el momento no se ha informado su estado de salud ni si se trataba de un acompañante de la víctima o alguien que quedó en medio del ataque armado.

El hecho provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en la zona. Las autoridades ya investigan lo ocurrido para dar con los responsables.

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