SSPC impulsa conferencia para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), llevó a cabo la conferencia “Violencia en el sistema penitenciario: Prevenir, Combatir y Erradicar”, impartida por Raquel Adriana Aguirre García, directora general y cofundadora de la asociación civil La Cana.

El encuentro se realizó en las oficinas centrales del PRS, donde personal penitenciario se sumó al llamado de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, como parte del compromiso institucional hacia un modelo penitenciario humanista, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que reconoce a las mujeres privadas de la libertad como agentes de cambio.

Durante su intervención, el titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó el trabajo de La Cana en favor de mujeres en reclusión y subrayó la importancia de fortalecer entornos penitenciarios libres de violencia. Afirmó que el objetivo es garantizar que cada mujer y niña en los centros penitenciarios, así como quienes laboran en ellos, se sientan seguras, respetadas y protegidas.

“La prevención de la violencia dentro de los espacios institucionales y en los centros penitenciarios no es solamente una obligación legal, sino una responsabilidad ética que debe orientar cada una de nuestras decisiones”, señaló Rodríguez García.

Por su parte, Raquel Adriana Aguirre explicó que La Cana trabaja para romper los ciclos de violencia hacia mujeres privadas de la libertad mediante capacitación laboral, atención a la salud mental, educación y programas de acompañamiento como Seguimiento Libertad, que buscan dotarlas de herramientas concretas para reconstruir su vida.