Claudia Sheinbaum arriba a Washington para el sorteo del Mundial 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 08:25:53
Washington, Estados Unidos, 5 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya se encuentra en Washington, D.C., para la realización del sorteo del Mundial 2025, mismo que se llevará a cabo durante la mañana de este viernes.

La mandataria mexicana aterrizó la noche del jueves en la base militar Andrews, ubicada en Maryland, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

De manera inmediata, Sheinbaum Pardo fue trasladada a un hotel en la capital estadounidense bajo un fuerte esquema de seguridad.

Cabe recordar que la mandataria mexicana participará este viernes en el sorteo del Mundial de la FIFA 2026, el cual se realizará en el The Kennedy Center, junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quienes sostendrá una breve reunión antes del evento que paraliza al mundo entero.

