Jauría de perros pitbull atacan a mujer en alcaldía Tláhuac de la CDMX; está grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 08:06:59

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- Una mujer fue atacada por tres perros pitbull en calles de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, situación que dejó a la fémina con heridas de gravedad.

De acuerdo con el periodista especializado Carlos Jiménez, la mujer intentó defender a su hijo de los canes, sin embargo, los perros se dejaron ir contra ella, una vez que el primer ataque fue contra él.

Los animales tiraron a la mujer en el suelo mientras el hijo intentaba detenerlos, sin embargo, continuaron con su ofensiva, por lo que fue imposible alejarlos.

Ante la situación de desesperación, el joven fue a buscar ayuda y una persona adulta hizo caso a su llamado pero los perros siguieron atacando a su madre.

Fue hasta minutos más tarde que los caninos dejaron a la mujer, no obstante, le causaron severas lesiones; momentos después arribaron elementos de emergencia al sitio, mismos que trasladaron a la afectada a un centro médico, donde fue sometida a diversas cirugías.