Operación Frontera Norte ha dejado más de 9 mil personas detenidas

Ciudad de México, 5 de diciembre del 2025.- Desde el inicio de la Operación Frontera Norte el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 9,735 personas y el aseguramiento de 7 mil 258 armas de fuego, 1 millón 239 mil 866 cartuchos de diversos calibres, 33 mil 302 cargadores, 114 mil 151.6 kg de droga, entre ellos, 549 kg de fentanilo, 5 mil 803 vehículos y mil 153 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Esatas fuerons las acciones del pasado 4 de diciembre:



Baja California

En Playas de Rosarito, se detuvo a una persona, se aseguraron dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, 34 cartuchos y un inmueble.



En Tijuana, se detuvo a una persona, se aseguraron dos cargadores, 40 cartuchos, dosis de cristal y un inmueble.

Sinaloa

En Culiacán y Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 13,410 litros y 825 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores de síntesis orgánica, tres condensadores y un tanque de gas LP. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 286 millones de pesos.



Sonora

En Etchojoa, se detuvo a una persona, se aseguraron 50 dosis de marihuana y 30 de cristal.

