SSPC fortalece lazos con fiscalías estatales para obtener mejores resultados en seguridad

Ciudad de México, 16 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó un encuentro nacional con enlaces de estadística delictiva de las 32 fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de avanzar en la construcción de sistemas de información más claros y compatibles entre todas las entidades.

Durante la reunión se destacó que en 2024 se iniciaron más de 2.1 millones de carpetas de investigación en el país, incluidas 78 mil del fuero federal, lo que evidencia la necesidad de herramientas tecnológicas que permitan un manejo más preciso, actualizado y uniforme de los datos.

Como parte del encuentro se presentaron tres proyectos que buscan modernizar la gestión de la información delictiva: un Registro Nacional renovado con datos detallados de cada carpeta, una base que integrará reportes sobre personas desaparecidas y no localizadas, y un registro que concentrará información sobre procesos ministeriales y judiciales. Algunas de estas herramientas comenzarán a operar en 2026.

Además, especialistas de la Agencia de Transformación Digital, la FGR y los propios enlaces estatales participaron en mesas de trabajo dedicadas a resolver dudas y definir los procesos técnicos necesarios para poner en marcha los nuevos sistemas.