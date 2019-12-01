SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 14:28:30

Ciudad de México, 28 de agosto de 2025.- En el marco del Día Nacional de las Personas Mayores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, impulsa acciones para fortalecer la inclusión digital de este sector de la población y garantizar su seguridad en el entorno tecnológico.

Ante la creciente digitalización de trámites, servicios y comunicaciones, la SSPC subraya la importancia de brindar a las personas mayores las herramientas necesarias para desenvolverse de manera segura en internet y el uso de dispositivos electrónicos.

El acompañamiento familiar y comunitario resulta fundamental para reducir las barreras de acceso y promover su participación activa en la sociedad conectada.

La dependencia recomienda dedicar tiempo a la enseñanza, configurar dispositivos con accesos directos y funciones accesibles, así como reforzar hábitos básicos de ciberseguridad, entre ellos: generar contraseñas seguras, habilitar la autenticación en dos pasos, identificar correos o mensajes fraudulentos y mantener actualizados los equipos.