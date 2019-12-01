SSP y FGE colaboran en reforzamiento a la estrategia de seguridad en Michoacán

SSP y FGE colaboran en reforzamiento a la estrategia de seguridad en Michoacán
29 de Agosto de 2025
Morelia, Michoacán, 29 de agosto del 2025.- Los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Carlos Oseguera Cortés y Carlos Torres Piña, respectivamente, sostuvieron una mesa de trabajo para dignificar los mecanismos de cooperación entre ambas instancias de seguridad y procuración de justicia, ello en  continuidad al reforzamiento de la estrategia de investigación y prevención de delitos.

Sobre ello particular se informó que en dicha reunión se revisaron los protocolos de actuación del C5 Michoacán, y las herramientas tecnológicas empleadas para un seguimiento más efectivo de las actividades delictivas, así como el fortalecimiento de las labores de prevención e investigación.

A la par, esta estrategia integral busca coordinar el intercambio de información obtenida a través de las cámaras de reconocimiento facial y los arcos carreteros del C5. La meta es mejorar significativamente las tareas de inteligencia y el análisis de datos para una respuesta más rápida y eficiente.

Con estas acciones, la SSP y la FGE reafirman su trabajo coordinado para combatir la impunidad y garantizar la seguridad de todas y todos los habitantes, asegurando la procuración de justicia en la entidad.

