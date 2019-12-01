SSP Michoacán implementa operativo de seguridad para el examen nacional de residencias médicas

SSP Michoacán implementa operativo de seguridad para el examen nacional de residencias médicas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 09:58:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre 2025.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegaron un operativo preventivo y de vigilancia en el marco del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que se lleva a cabo a partir de este martes 23 al 25 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), de la ciudad de Morelia. 

Sobre el particular se informó que para la aplicación de la evaluación, a la que asistirán alrededor de 9 mil aspirantes de Michoacán y otros estados, los binomios caninos de la Guardia Civil efectuaron un barrido de inspección al interior del recinto como medida de seguridad.

A su vez, los efectivos de la SSP resguardan el exterior de Ceconexpo a fin de evitar percances, y también se cuenta con el monitoreo permanente de las cámaras de videovigilancia del C5 Michoacán. 

La Guardia Civil invita a la sociedad a descargar la aplicación 911 Michoacán en caso de necesitar asistencia de las autoridades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer alterada ingresó a secundaria e intentó agredir al personal y alumnos en San Luis Potosí
Pipa de Pemex cae en socavón en Iztacalco; transporta 20 mil litros de diésel
Se registra accidente en laterales de Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro; hay una persona fallecida y un lesionado
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Más información de la categoria
Arrestan a presunto violador de una menor de 14 años en Morelia, Michoacán; habría atacado a la víctima en un autolavado de su propiedad
Conductor sobrevive a ataque armado en la Ciudad de México; recibió impactos en mandíbula y cabeza
Pronostican fuertes lluvias y llegada de frente frío
Seis campamentos criminales destruidos en operativo tras balaceras y bloqueos en región Pátzcuaro, Michoacán
Comentarios