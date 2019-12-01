SSP Michoacán implementa operativo de seguridad para el examen nacional de residencias médicas

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre 2025.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegaron un operativo preventivo y de vigilancia en el marco del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), que se lleva a cabo a partir de este martes 23 al 25 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo), de la ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que para la aplicación de la evaluación, a la que asistirán alrededor de 9 mil aspirantes de Michoacán y otros estados, los binomios caninos de la Guardia Civil efectuaron un barrido de inspección al interior del recinto como medida de seguridad.

A su vez, los efectivos de la SSP resguardan el exterior de Ceconexpo a fin de evitar percances, y también se cuenta con el monitoreo permanente de las cámaras de videovigilancia del C5 Michoacán.

La Guardia Civil invita a la sociedad a descargar la aplicación 911 Michoacán en caso de necesitar asistencia de las autoridades.