Ni el fuero lo salvó: diputado de Morena Mario “La Borrega” López es regresado a México sin visa, tras ser detenido por EEUU en Brownsville

Matamoros, Tamps., a 27 de septiembre de 2025.- El fuero no le sirvió de nada. Mario López Hernández, mejor conocido como “La Borrega”, exalcalde de Matamoros y actual diputado federal por Morena, fue detenido este fin de semana por autoridades de Estados Unidos en el Puente Viejo de Brownsville, Texas, donde permaneció bajo resguardo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) durante más de 14 horas.

El legislador cruzaba hacia territorio estadounidense cuando fue interceptado y trasladado a las oficinas migratorias. Pese a ostentar fuero como congresista federal, no pudo evitar la retención que, de acuerdo con versiones extraoficiales, estaría relacionada con investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamiento que ha perseguido a varios políticos tamaulipecos en los últimos años.

Las revisiones fronterizas nunca tardan tanto. Esta vez, la espera se tradujo en un duro golpe político: la visa de Mario López fue cancelada y, tras horas de interrogatorio, fue regresado a Matamoros con un estatus de “boletinado” en registros migratorios de Texas.

El caso ha generado revuelo en la frontera, pues López no solo fue alcalde de Matamoros —municipio marcado por la violencia y disputas criminales—, sino que además se le consideraba un operador clave de Morena en Tamaulipas. Su detención en Brownsville refuerza la creciente desconfianza de las agencias estadounidenses hacia políticos mexicanos que intentan ingresar a su país con antecedentes sospechosos.

Por ahora, ni el propio diputado ni la dirigencia de Morena han emitido postura oficial sobre el episodio, mientras en la región fronteriza circula la versión de que podría tratarse del inicio de investigaciones más amplias en contra de perfiles ligados al poder local.