SSP mantiene mando policial en 40 municipios de Michoacán: Oseguera Cortés

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 11:36:55

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado mantiene el mando policial en aproximadamente 40 municipios de Michoacán, así lo informó su titular, Juan Carlos Oseguera Cortés; también hay un número importante de municipios en los que se brinda con el refuerzo a la seguridad.

En conferencia de prensa para informar los avances en materia de seguridad, el funcionario estatal detalló que la SSP brinda el refuerzo a municipios principalmente en zonas de alta incidencia de hechos delictivos.

Por ejemplo, tras recientes hechos de inseguridad, la Guardia Civil envió a 18 elementos a Buenavista para realizar las labores necesarias tras el retiro de la policía municipal. Agregó, en esa demarcación se habrá de instalar una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en coordinación con la federación.

Juan Carlos Oseguera enfatizó que, en los municipios donde la Guardia Civil refuerza a la policía municipal, es la Secretaría de Seguridad Pública estatal quien paga sus salarios y prestaciones.

Además, subrayó que es Secretariado Ejecutivo quien revisa al personal municipal y el número de elementos que se debería tener de acuerdo a su índice poblacional.