SSP mantiene mando policial en 40 municipios de Michoacán: Oseguera Cortés

SSP mantiene mando policial en 40 municipios de Michoacán: Oseguera Cortés
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 11:36:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado mantiene el mando policial en aproximadamente 40 municipios de Michoacán, así lo informó su titular, Juan Carlos Oseguera Cortés; también hay un número importante de municipios en los que se brinda con el refuerzo a la seguridad.

En conferencia de prensa para informar los avances en materia de seguridad, el funcionario estatal detalló que la SSP brinda el refuerzo a municipios principalmente en zonas de alta incidencia de hechos delictivos.

Por ejemplo, tras recientes hechos de inseguridad, la Guardia Civil envió a 18 elementos a Buenavista para realizar las labores necesarias tras el retiro de la policía municipal.  Agregó, en esa demarcación se habrá de instalar una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en coordinación con la federación.

Juan Carlos Oseguera enfatizó que, en los municipios donde la Guardia Civil refuerza a la policía municipal, es la Secretaría de Seguridad Pública estatal quien paga sus salarios y prestaciones.

Además, subrayó que es Secretariado Ejecutivo quien revisa al personal municipal y el número de elementos que se debería tener de acuerdo a su índice poblacional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSP mantiene mando policial en 40 municipios de Michoacán: Oseguera Cortés
Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio
A balazos matan a conductor en estacionamiento de restaurante en Uruapan, Michoacán: es la segunda víctima en unas horas y no hay un solo detenido
Choque armado entre militares y civiles deja al menos 6 muertos en Ciudad Mante, Tamaulipas
Más información de la categoria
Piden justicia por la muerte del pequeño Agustín en guardería de Mazamitla; fiscalía argumenta accidente
Buenavista se queda sin policía municipal, confirma FGE; Guardia Civil asume seguridad del territorio
A balazos matan a conductor en estacionamiento de restaurante en Uruapan, Michoacán: es la segunda víctima en unas horas y no hay un solo detenido
Carlos Manzo exige armamento de grado militar para equipar a su policía local; busca equiparar al crimen
Comentarios