SSP establece fuertes lazos de cooperación con la Embajada de Estados Unidos
24 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025. - El secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, entabló conversaciones con representantes de la Embajada de los Estados Unidos de América (EUA), con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación en materia de capacitaciones y coordinación a favor de la estrategia operativa en Michoacán. 

Con la presencia de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Erik Espinosa, se revisaron los avances obtenidos en materia de seguridad, en específico, sobre la localización y desactivación de artefactos explosivos improvisados en la entidad. 

En este tema, el representante de la Embajada Norteamericana recordó el compromiso que existe para coadyuvar a la profesionalización y capacitación continua de los elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civill con la finalidad de perfeccionar las labores operativas que se desarrollan en el estado. 

Por ello, Oseguera Cortés celebró las relaciones que las autoridades de seguridad del país vecino tienen con la entidad y en especial con esta institución, ya que beneficia directamente al orden público entre la población. 

La SSP suma esfuerzos para construir un Michoacán pacífico y próspero, que brinde a la ciudadanía las condiciones que merecen para un desarrollo pleno.

