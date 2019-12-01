Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua no participaron en operativo, aclara FGE

Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua no participaron en operativo, aclara FGE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:49:10
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Chihuahua, Chihuahua, a 20 de abril 2026.- César Jáuregui Moreno, titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), aclaró que los  oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos, que perdieron la vida el pasado 19 de abril, no participaron en el operativo antidrogas a través del cual se aseguraron laboratorios clandestinos.

Luego de las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en las que aseguró que la federación no tenía conocimiento de las acciones operativas, el funcionario explicó que la mandataria tiene razón, ya que aseguró que no hubo participación ni coordinación con los agentes estadounidenses.

“Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio, quizá de los más grandes que se haya localizado. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de la Sedena”, aseveró el funcionario estatal.

Además, el fiscal Jáuregui Moreno, refirió que los oficiales instructores de la Embajada solamente realizaban labores de capacitación para la operación de drones y tácticas “como a ocho o nueve horas del lugar donde se dio el operativo del narcolaboratorio”.

Igualmente, el titular de la FGE comentó que los agentes estadounidenses se encontraron con el director y un miembro de la AEI de regreso a Chihuahua, tras lo cual se accidentaron y cayeron a un barranco sobre la carretera que conecta con Ciudad Juárez.

“Parece ser que (el vehículo en el que circulaban) derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco, estallando la camioneta”, indicó el fiscal.

Por último, Jáuregui Moreno subrayó que “bajo ninguna circunstancia” agentes de Estados Unidos operan en territorio mexicano.

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