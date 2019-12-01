Sheinbaum condena hechos violentos en zona arqueológica de Teotihuacán y ordena investigación a fondo

Sheinbaum condena hechos violentos en zona arqueológica de Teotihuacán y ordena investigación a fondo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 13:53:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó los hechos violentos registrados este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, y aseguró que su administración ya atiende la situación en coordinación con autoridades locales y federales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria expresó su solidaridad con las víctimas y confirmó que se mantiene comunicación con autoridades internacionales.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió.

Sheinbaum informó que instruyó al Gabinete de Seguridad a llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y garantizar el apoyo a los afectados.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, señaló.

Asimismo, detalló que personal de distintas dependencias federales ya se moviliza hacia la zona para atender la emergencia. “Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, añadió.

La presidenta aseguró que continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá informada a la población sobre los avances de las investigaciones. “Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, puntualizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua no participaron en operativo, aclara FGE
Con actividades lúdicas fortalece la FGE Michoacán la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes
Vinculan a proceso a dos hombres por extorsión contra comerciante en Morelia
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
Más información de la categoria
Sheinbaum condena hechos violentos en zona arqueológica de Teotihuacán y ordena investigación a fondo
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
Comentarios