Sheinbaum condena hechos violentos en zona arqueológica de Teotihuacán y ordena investigación a fondo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 13:53:16

Ciudad de México, 20 de abril de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó los hechos violentos registrados este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, y aseguró que su administración ya atiende la situación en coordinación con autoridades locales y federales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria expresó su solidaridad con las víctimas y confirmó que se mantiene comunicación con autoridades internacionales.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió.

Sheinbaum informó que instruyó al Gabinete de Seguridad a llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y garantizar el apoyo a los afectados.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, señaló.

Asimismo, detalló que personal de distintas dependencias federales ya se moviliza hacia la zona para atender la emergencia. “Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, añadió.

La presidenta aseguró que continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá informada a la población sobre los avances de las investigaciones. “Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, puntualizó.