Vinculan a proceso a dos hombres por extorsión contra comerciante en Morelia

Vinculan a proceso a dos hombres por extorsión contra comerciante en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:28:47
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Morelia, Michoacán, 20 de abril del 2026.- Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con la investigación, la víctima comenzó a recibir mensajes en los que se le exigía el pago de una cuota, bajo amenazas de causar daño si no cumplía con las demandas.

Tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión, se implementó un operativo que permitió la detención en flagrancia de Eduardo “N” y Luis René “N”, cuando presuntamente acudían a realizar el cobro.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que formuló imputación en su contra. En audiencia, un juez de control determinó vincularlos a proceso y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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