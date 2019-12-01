Con actividades lúdicas fortalece la FGE Michoacán la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes

Con actividades lúdicas fortalece la FGE Michoacán la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 14:31:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de abril 2026.- Como parte de las acciones estratégicas para la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes, impulsadas por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó en el festival Jalo Fest Kids, realizado en el Teatro Morelos.

Sobre el particular se informó que a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, y en atención a la invitación de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Michoacán, personal especializado instaló un stand lúdico enfocado en la promoción de entornos seguros y la prevención de la violencia desde edades tempranas.

Durante la jornada, se desarrollaron diversas actividades didácticas diseñadas para fomentar la identificación de riesgos y fortalecer la cultura de la denuncia, tales como: “Jenga de prevención de delitos en adolescentes”, “Lotería de expresiones de la violencia”, “Memorama de tipos de violencia”, “Botonera de preguntas”, así como el “Semáforo del cuerpo” y dinámicas de dibujo orientadas a la identificación de partes íntimas del cuerpo y la prevención del abuso sexual infantil. Asimismo, se implementó el juego “Serpientes y escaleras de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Estas acciones permitieron atender de manera directa a un total de 350 niñas, niños y adolescentes, además de brindar siete asesorías personalizadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua no participaron en operativo, aclara FGE
Con actividades lúdicas fortalece la FGE Michoacán la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes
Vinculan a proceso a dos hombres por extorsión contra comerciante en Morelia
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
Más información de la categoria
Sheinbaum condena hechos violentos en zona arqueológica de Teotihuacán y ordena investigación a fondo
Balacera sorprende en Pirámides de Teotihuacan; habría al menos dos personas sin vida y 15 heridos
En Apatzingán, Michoacán, aseguran vehículos y armas
Apatzingán, Michoacán, una bomba de tiempo: Múltiples militares heridos y una desminadora destruida por explosiones, en dos días de operativos
Comentarios