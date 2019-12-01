Con actividades lúdicas fortalece la FGE Michoacán la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes

Morelia, Michoacán, a 20 de abril 2026.- Como parte de las acciones estratégicas para la prevención de delitos en niñas, niños y adolescentes, impulsadas por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó en el festival Jalo Fest Kids, realizado en el Teatro Morelos.

Sobre el particular se informó que a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, y en atención a la invitación de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Michoacán, personal especializado instaló un stand lúdico enfocado en la promoción de entornos seguros y la prevención de la violencia desde edades tempranas.

Durante la jornada, se desarrollaron diversas actividades didácticas diseñadas para fomentar la identificación de riesgos y fortalecer la cultura de la denuncia, tales como: “Jenga de prevención de delitos en adolescentes”, “Lotería de expresiones de la violencia”, “Memorama de tipos de violencia”, “Botonera de preguntas”, así como el “Semáforo del cuerpo” y dinámicas de dibujo orientadas a la identificación de partes íntimas del cuerpo y la prevención del abuso sexual infantil. Asimismo, se implementó el juego “Serpientes y escaleras de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Estas acciones permitieron atender de manera directa a un total de 350 niñas, niños y adolescentes, además de brindar siete asesorías personalizadas.