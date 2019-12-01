SSP decomisó 54 armas de fuego en Michoacán durante agosto

SSP decomisó 54 armas de fuego en Michoacán durante agosto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 12:39:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró 54 armas de fuego y 27 artefactos explosivos improvisados durante agosto, como parte de la estrategia para inhibir actividades ilícitas en Michoacán.

Resultado de los operativos coordinados entre la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades estatales, se logró el decomiso de 30 armas largas y 24 cortas, además de 135 cargadores y 3 mil 899 municiones.

Estos aseguramientos permiten inhibir conductas ilícitas por parte de quienes integran grupos delictivos, ya que el uso de este armamento de alto poder es exclusivo del Ejército Mexicano y viola la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además, se decomisaron 34 kilogramos de componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Estas acciones contribuyen a frenar los actos delictivos y protegen a la población michoacana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a hombre privado de su libertad en Cuajimalpa, Ciudad de México; hay dos detenidos
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
Localizan con vida a ex director de la Policía de San Cristóbal de las Casas; fue secuestrado con dos personas más
Fatal choque en la carretera San Juan del Río- Xilitla
Más información de la categoria
Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
CFE de Bartlett con inconsistencias por más de 34 mil mdp, revelan auditorías
Tierra Caliente de Michoacán, bajo fuego: En Buenavista y Apatzingán duermen entre balas y amanecen con tiroteos y cuerpos en las calles; también atacaron una caseta de Policía 
Caen directivos y empresarios presuntamente vinculados al mercado ilícito de combustibles
Comentarios