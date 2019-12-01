SSP decomisó 54 armas de fuego en Michoacán durante agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 12:39:23

Morelia, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró 54 armas de fuego y 27 artefactos explosivos improvisados durante agosto, como parte de la estrategia para inhibir actividades ilícitas en Michoacán.

Resultado de los operativos coordinados entre la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades estatales, se logró el decomiso de 30 armas largas y 24 cortas, además de 135 cargadores y 3 mil 899 municiones.

Estos aseguramientos permiten inhibir conductas ilícitas por parte de quienes integran grupos delictivos, ya que el uso de este armamento de alto poder es exclusivo del Ejército Mexicano y viola la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además, se decomisaron 34 kilogramos de componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Estas acciones contribuyen a frenar los actos delictivos y protegen a la población michoacana.