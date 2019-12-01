Tras crimen de dos maestras, alumnos sometieron a "Osmar N" para entregarlo a autoridades en prepa de Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 11:53:23

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- Estudiantes de la preparatoria Anton Makárenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, sometieron y entregaron a las autoridades a Osmar “N”, señalado por el presunto homicidio de dos maestras del plantel privado de nivel medio superior.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, no fueron las corporaciones de seguridad quienes realizaron la detención del joven, sino los propios alumnos de la institución, quienes lograron controlarlo tras los hechos y posteriormente lo pusieron a disposición de las autoridades.

El funcionario detalló que el proceso judicial continuará el próximo 24 de abril, fecha en la que se realizará la siguiente audiencia.

La autoridad judicial otorgó un plazo de un mes para ampliar la investigación, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir más elementos para fortalecer la carpeta del caso.