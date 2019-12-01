Gobierno invertirá más de 315 mil millones en carreteras en todo México: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 13:21:43

Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- El gobierno federal anunció una inversión de 315 mil 331 millones de pesos en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera, con el objetivo de ampliar obras, mejorar la conectividad del país y generar empleos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el propósito central es impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y fortalezcan el desarrollo nacional.

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), hasta el momento se han concluido 360 kilómetros de construcción o modernización de carreteras, además de 4 mil 500 kilómetros de repavimentación mediante el programa MegaBachetón y 78 puentes terminados.

La mandataria federal explicó que estas obras buscan mejorar la conectividad del país, generar empleo y avanzar en el desarrollo económico, al facilitar el traslado de personas y mercancías.

Asimismo, anunció que este mismo mes comenzarán las obras de reconstrucción de carreteras y puentes dañados por las lluvias extraordinarias registradas en octubre de 2025 en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Según lo informado, los trabajos iniciarán tras concluir los proyectos ejecutivos y los procesos de licitación correspondientes.