Son detenidas 3 mujeres acusadas por el homicidio de 7 menores en el Estado de México

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2025.- Luego de que a finales del año pasado, varios menores mientras estaban internados en hospitales del Estado de México, fueran contagiados por una bacteria que contrajeron por fórmula alimenticia infectada, denominada como Nutrición Parental Total (NTP), fueron detenidas tres mujeres, las cuales están acusadas del homicidio de siete menores de edad tras haber infectado las fórmulas y habérselas dado.

Las detenidas, quienes autoridades indicaron que están relacionadas con al menos 7 de las 13 víctimas mortales, fueron identificadas como Claudia “N”, quien se desempeñaba como ingeniera de Calidad en Manufactura, Citlali “N”, quien era ingeniera de calidad y Gloria “N”, supervisora de Manufactura y Calidad.

“El jueves 21 de noviembre de 2024 personal del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México realizó reporte médico sobre dos casos de choque séptico en pacientes recién nacidos que se encontraban internados. Ese mismo día uno de los pacientes falleció y cinco más el viernes 22”, indicaron.

“Se pudo determinar que los empleados de la empresa Safe Productos Hospitalarios, identificados como Claudia ‘N’, Citlalli ‘N’, Gloria ‘N’ y al menos dos más, habrían omitido las medidas mínimas de esterilización y seguridad sanitaria durante el proceso de fabricación, contaminando por ende insumos propios a la NPT con la bacteria identificada como Klebsiella oxytoca, que fue administrada a las víctimas mortales y sobrevivientes a la infección”, concluyeron.