Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 17:02:43

El Marqués, Querétaro, 23 de noviembre de 2026.- Este lunes se registró la movilización de servicios de emergencias y elementos policiales en la comunidad de La Piedad, El Marqués, donde se reportó el incendio en una recicladora.

El inmueble se ubica sobre la carretera 210 y almacenaba material de reciclaje, como cartón y plástico, el cual fue consumido por las llamas.

El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias 911, por lo que rápidamente acudieron al lugar elementos de Protección Civil de El Marqués para combatir el fuego.

Tras varios minutos de labores, se logró sofocar el incendio, que dejó únicamente daños materiales en el predio, sin afectar a terceros ni dejar personas heridas.

La zona fue abanderada por elementos de la Policía Municipal de El Marqués, quienes acudieron a tomar conocimiento del hecho.