Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 17:06:37

Querétaro, Querétaro, a 22 de noviembre de 2026.- Esta tarde, se registró un choque por alcance y salida de camino, entre dos vehículos, sobre el anillo vial Fray Junípero Serra, el cual dejo solo daños materiales.

Fue a la altura del Hospital Moscati, en donde se registró el choque entre los dos vehículos, sin embargo, el que fue colisionado, terminó fuera de la cinta de rodamiento.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

La zona fue abanderada por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron al lugar, a tomar conocimiento del accidente.