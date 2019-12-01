Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 16:58:13

Querétaro, Querétaro, 23 de noviembre de 2026.- Este lunes, elementos de la Policía Municipal de Querétaro se movilizaron a la avenida de La Luz, donde se reportó el desvanecimiento de una persona que se encontraba en un puesto de comida.

De acuerdo con la información obtenida, el hombre se encontraba en el establecimiento pidiendo ayuda, ya que había comenzado a sentirse mal, y posteriormente se desvaneció.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, luego de que se solicitara su apoyo a la línea única 911; sin embargo, al llegar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el apoyo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.