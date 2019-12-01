Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 16:56:25

Querétaro, Querétaro, a 23 de noviembre de 2026.- Autoridades de las tres órdenes de gobierno, se movilizaron a la colonia San Francisquito y en inmediaciones del Mercado Escobedo, en donde se ejecutaron dos órdenes de cateo.

En San Francisquito, fue sobre la calle 21 de Marzo, mientras que en inmediaciones del Mercado Escobedo, se realizó en la calle Manuel Tolsa.

Aparentemente las diligencias, estarían relacionadas con el delito de fraude inmobiliario, sin que hasta el momento se conozca si hubo personas detenidas.

Se espera que las autoridades que encabezaron los cateos informen los resultados de las diligencias y si hay personas detenidas.