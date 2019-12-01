Sobrevuela dron de EEUU Valle de Bravo y sus alrededores, territorio de los hermanos más buscados en Guerrero y Edomex

Valle de Bravo, Mex., a 13 de agosto de 2025.- La madrugada de este miércoles, un dron no tripulado modelo General Atomics MQ-9B Guardian, operado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, sobrevoló por más de dos horas la zona de Valle de Bravo y municipios aledaños, región identificada como bastión de los hermanos Olascoaga, líderes visibles del crimen en el Estado de México y Guerrero.

De acuerdo con fuentes oficiales, la aeronave despegó desde Texas alrededor de las 03:00 horas, ingresando a territorio mexicano con autorización y coordinación del Gobierno de México. Tras cruzar Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro, el dron concentró su vuelo en la región boscosa y montañosa de Valle de Bravo, transmitiendo imágenes en tiempo real a estaciones de control tanto en México como en Estados Unidos.

El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que la operación no fue encubierta ni unilateral. “Se trató de un vuelo coordinado a petición de las autoridades mexicanas, con fines de investigación y en apoyo a trabajos de seguridad”, precisó. Aunque el MQ-9B puede ser configurado para operaciones militares, la versión utilizada en esta misión estaba equipada únicamente con sensores ópticos, infrarrojos y radar, sin armamento.

La zona de Valle de Bravo y municipios cercanos, como Amanalco y Donato Guerra, ha sido señalada por la Fiscalía mexiquense como refugio y centro logístico de los hermanos Johnny y José Alfredo Olascoaga, líderes de La Familia Michoacana y considerados por autoridades federales como los capos más buscados en el corredor Michoacán - Edomex – Guerrero. Su organización ha sido vinculada con extorsiones, secuestros y control del tráfico de drogas en la región.

Expertos en aeronáutica consultados señalaron que el MQ-9B Guardian es capaz de volar a más de 12,000 metros de altitud y permanecer en el aire más de 40 horas sin reabastecer combustible. Equipado con radar de apertura sintética y cámaras de alta resolución, el dron puede detectar movimientos y vehículos incluso en zonas de difícil acceso, como las rutas serranas donde se presume que opera la célula criminal.