Sismo de 5.6 se registra en Chiapas; Protección Civil reporta saldo blanco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 16:38:19
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 9 de agosto de 2025.- La Secretaría de Protección Civil del Estado, informó que este sábado, se registró un sismo de magnitud 5.6 en diversas regiones de Chiapas, sin que se hayan reportado personas lesionadas ni daños materiales.

El movimiento telúrico ocurrió a las 14;41 horas, con epicentro a 117 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, municipio de Suchiate, en la frontera con Guatemala.

Protección Civil activó de inmediato los protocolos de monitoreo en todas las regiones del estado, confirmado de manera preliminar que no hubo afectaciones.

En Tuxtla Gutiérrez, las alarmas se activaron en edificios públicos como el Palacio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno, donde se llevaron a cabo desalojos preventivos.

