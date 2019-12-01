Sin detenidos; ataques armados simultáneos dejan siete personas ultimadas en Salamanca e Irapuato, Guanajuato 

Salamanca/Irapuato, Guanajuato, 11 de enero del 2026.- Sin que hasta el momento se haya logrado la detención de personas presuntamente responsables, una serie de ataques armados registrados casi de manera simultánea en los municipios de Salamanca e Irapuato dejó un saldo preliminar de siete personas asesinadas durante este sábado, pese a la intensa movilización de corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno.

En el municipio de Salamanca, el primer hecho violento se registró en la colonia El Barlovento, donde una agresión armada sobre el camino principal dejó tres hombres sin vida, todos con lesiones producidas por arma de fuego. Al arribo de elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia, únicamente se confirmó la ausencia de signos vitales de las víctimas, por lo que la zona fue asegurada conforme a los protocolos de actuación.

Minutos más tarde, en la misma colonia, se reportó un segundo ataque armado sobre la calle Puerto Peñasco, donde un hombre fue asesinado por civiles armados, incrementando a cuatro el número de personas fallecidas en ese sector de Salamanca.

Ambas escenas quedaron bajo resguardo de autoridades municipales, estatales y federales, mientras agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron el procesamiento de indicios balísticos y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para las diligencias legales correspondientes.

De forma paralela, en el municipio de Irapuato se registró otra agresión armada que dejó tres personas muertas, dos hombres y una mujer, en la comunidad Valenciana de Yóstiro. El ataque ocurrió sobre la Avenida del Sol, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al arribo de las autoridades, se confirmó que las tres víctimas se encontraban sin vida y tendidas en la vía pública. La escena fue acordonada para la realización de los peritajes correspondientes y el caso quedó a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, Región B, mientras las autoridades ministeriales analizan si los hechos registrados en Salamanca e Irapuato guardan relación entre sí.