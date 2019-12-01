Fatal choque en Paseo 5 de Febrero de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 12:33:28

Querétaro, Querétaro, 11 de enero del 2026.- El conductor de un auto, perdió la vida de forma trágica, luego de un brutal choque, que se registró la madrugada de este domingo, sobre carriles laterales de Paseo 5 de Febrero de la ciudad de Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura del New Holland, luego de que el auto protagonista, impactara por alcance a otro vehículo y lo proyectara al canal pluvial.

Posteriormente el presunto responsable avanzó y a unos 100 metros, abandonó el auto, para posteriormente huir con rumbo desconocido, y evitar su detención.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte de una persona, por lo que rápidamente dieron parte a las autoridades.

La zona fue acordonada, mientras acudían servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.