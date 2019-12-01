Choque vehicular en Morelia, Michoacán, deja un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 12:27:28

Morelia, Michoacán 11 de enero del 2026.- Una persona lesionada y daños materiales fue el saldo que dejó un choque entre dos vehículos, hechos registrados en la avenida Cointzio de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la colonia La Mitzita, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.