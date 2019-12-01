Plan Michoacán cumple 2 meses, con 12 homicidios en un solo día: Tres policías, una adolescente y una mujer entre las víctimas

Morelia, Mich., a 11 de enero de 2026.- La supuesta presencia militar y de elementos de seguridad federal y estatal fuertemente armados y hasta grupos de élite como parte del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, poco ha servido para frenar la inseguridad y los recurrentes ataques armados de grupos criminales en las diferentes regiones de la entidad; ayer sábado se cometieron 12 asesinatos, entre ellos tres policías municipales en Zamora.

Puruándiro, Zamora, Uruapan, Jacona, Apatzingán, fueron los municipios donde ayer sábado se registraron homicidios derivados de ataques armados.

En Puruándiro, en la madrugada en dos agresiones, sujetos armados asesinaron a tres personas; en un primer hecho, la policía recibió el reporte de que en la población de Las Letras, sicarios llegaron en un vehículo a un domicilio, donde a punta de disparos, ingresaron por la fuerza, donde sustrajeron a Jesús Armando A., de 20 años, quien minutos después fue hallado sin vida, con impactos de bala en la vía pública de la localidad de Isaac Arriaga.

El otro hecho se registró aproximadamente a las 06:00 horas, cuando las autoridades policiales recibieron el reporte sobre dos personas ejecutadas en la comunidad de Los Reyes, donde las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de dos personas con impactos de arma de fuego; los fallecidos fueron identificados como José Guadalupe M. G., de 17 años de edad y Guillermina G. M., de 51 años, ambos vecinos de la misma localidad.

También por la madrugada de este sábado en el municipio de Zamora, elementos de la Policía Municipal que iban en una patrulla, fueron atacados con armas largas en las calles Niños Héroes y Corregidora de la colonia Jardines de Catedral; tras el ataque, perdieron la vida los agentes Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García. El elemento Luis Manuel Mendoza Montalvo, herido de bala, fue canalizado a un nosocomio privado para su atención médica, donde posteriormente perdió la vida.

En Uruapan, un jornalero cortador de aguacate, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado tras ser interceptado por sujetos armados en la colonia El Chilar, ubicada al oriente de la ciudad.

En Jacona, un hombre de 36 años de edad perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia Ángel Mendoza, en la calle José María Morelos y Pavón; la víctima fue identificada como Alber R., de 36 años de edad, originario del municipio de La Huacana.

En Apatzingán, la narco - violencia volvió a estallar con fuerza y en diferentes hechos de sangre, cuatro personas fueron ejecutadas.

En ese municipio, por la noche se registró una doble ejecución en la colonia Niños Héroes; cerca de las 19:50 horas, el sistema C5i emitió una alerta por dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego sobre la calle Niños Héroes. Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron la muerte de dos masculinos y en el lugar del crimen fueron localizados alrededor de 18 casquillos percutidos de arma corta.

Las autoridades informaron que se trata de dos hombres jóvenes: uno de ellos, de entre 20 y 25 años de edad y el segundo, de entre 18 y 25 años.

Más tarde en esa misma colonia de Niños Héroes, las autoridades dieron cuenta de otro asesinato, el tercero del sábado, sobre calle 16 de Septiembre, donde la víctima fue interceptada por sujetos que lo acribillaron a tiros; de la persona fallecida, fue identificado como Jorge Luis S., de 32 años de edad, vecino de la colonia Los Arquitos. En el área quedaron turados 13 casquillos percutidos.

También en Apatzingán, los elementos de la Guardia Civil localizaron a un hombre sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia El Varillero; la víctima fue identificada como Mario Alberto M., de 38 años de edad, quien al parecer fue asesinada a navajazos.