Aseguran en el AIFA 84 mil cigarrillos falsificados; refuerzan vigilancia contra el contrabando

Ciudad de México, a 3 de julio de 2026.- Un cargamento de 84 mil cigarrillos apócrifos, procedente de Bélgica, fue detectado y asegurado en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como resultado de un operativo coordinado entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dentro de las estrategias para combatir el ingreso de mercancías ilegales al país.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo derivó de labores de inteligencia aduanera, análisis estratégico y gestión de riesgos, herramientas que permitieron identificar irregularidades durante el proceso de revisión de una operación de comercio exterior antes de que la mercancía pudiera ingresar al mercado nacional.

Las autoridades señalaron que el embarque, enviado desde Bélgica, fue sometido a una inspección especializada luego de que los sistemas institucionales detectaran inconsistencias en la documentación y en los perfiles de riesgo asociados a la importación. Como resultado de la revisión física se localizaron los 84 mil cigarrillos presuntamente falsificados.

El aseguramiento forma parte de las acciones permanentes implementadas en las aduanas del país para reforzar los controles sobre las mercancías provenientes del extranjero, especialmente aquellas que podrían representar un riesgo para la salud pública, afectar la recaudación fiscal o vulnerar la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

La ANAM destacó que el uso de herramientas de inteligencia, revisión documental y vigilancia operativa ha permitido fortalecer la capacidad de detección de cargamentos con posibles irregularidades, mejorando la trazabilidad de las importaciones y reduciendo las posibilidades de que productos ilícitos ingresen al territorio nacional.

Finalmente, la dependencia reiteró que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, continuará fortaleciendo las tareas de inspección y control en las aduanas del país, con el objetivo de combatir el contrabando, prevenir posibles delitos relacionados con el comercio exterior y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.