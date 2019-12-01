Servicio social: Solicitan apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre víctima de homicidio, localizado en Morelia, Michoacán 

Servicio social: Solicitan apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre víctima de homicidio, localizado en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:41:56
Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicitan apoyo de la sociedad en general para identificar a un hombre, víctima de homicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 5 de septiembre, sobre la calle Universidad de Michoacán, colonia Universidades de América en Morelia.

Sobre el particular se informó que el cuerpo sin vida corresponde a un hombre de entre 40 y 45 años; de 1.64 metros de estatura; complexión delgada; cabello negro; mentón retraído; pabellones auriculares medianos, redondeados, con lóbulos adheridos; dentadura completa; cara en forma triangular; frente estrecha; cejas escasas y rectas; ojos medianos, almendrados, de color café; nariz mediana y recta; boca mediana, con labios delgados y comisuras labiales horizontales; bigote escaso y corto; barba ausente.

Tiene los siguientes tatuajes: leyenda "Mi Vida Loca" y figura de la cara del diablo en el antebrazo derecho; leyenda ilegible en la mano izquierda; leyenda “ANTONIO” y la figura de la santa muerte en la espalda.  

Al momento de su localización, el hombre vestía una chamarra de cuadros gris con blanco; camiseta morada; bermudas de cuadros azules con blanco; cinturón negro; calcetines blancos marca "WILSON" y tenis verdes marca "NIKE", talla 25 cm.

La FGE solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad, comunicarse a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, a través del teléfono 4432996701.

