Servicio social: Guardia Civil busca a familiares de adulto mayor localizado en Morelia

Servicio social: Guardia Civil busca a familiares de adulto mayor localizado en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 16:45:02
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Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de Alfonso Miranda Ortiz, de 80 años de edad, quien fue encontrado extraviado en la colonia Lombardo Toledano, en Morelia, y actualmente se encuentra bajo resguardo policial.

El adulto mayor fue localizado en las inmediaciones de las calles Consuelo Alfaro y Félix Ireta. Al momento de su localización vestía pantalón verde militar, camisa amarilla con cuadros verdes y huaraches color café claro.

De acuerdo con la información disponible, Alfonso tiene su domicilio registrado en la localidad de Jesús del Monte, por lo que elementos de la Guardia Civil realizan las acciones correspondientes para establecer contacto con sus familiares y facilitar su regreso seguro a casa.

La SSP hace un llamado a la ciudadanía para que si lo reconoce o sabe cómo contactar a su familia se comunique al teléfono 443 316 3728 de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, a fin de contribuir a que el adulto mayor pueda reunirse con sus seres queridos.

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