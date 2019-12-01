Investigan posible falla de seguridad tras fallecimiento de joven al caer de juego mecánico en feria de Los Cabos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 15:58:23

Cabo San Lucas, Baja Caifornia Sur, a 22 de octubre de 2026.- Una tragedia ocurrida durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, puso bajo investigación las condiciones de seguridad de los juegos mecánicos, luego de que una joven de 18 años perdiera la vida tras caer de una atracción conocida como “El Péndulo”.

El accidente ocurrió la noche del martes 20 de octubre, cuando Gabriela Rodríguez Tezoco se encontraba a bordo del juego. Tras el incidente, personal de emergencia acudió para brindarle los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital; sin embargo, falleció pese a la atención médica recibida.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que sucedieron los hechos y determinar si existieron fallas mecánicas o irregularidades en las medidas de seguridad de la atracción.

Como parte de las diligencias, el juego involucrado y el área donde ocurrió el accidente quedaron asegurados. Especialistas en arquitectura, ingeniería y seguridad realizan los peritajes correspondientes para establecer las causas de la caída y determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, autoridades municipales anunciaron revisiones preventivas en las demás atracciones instaladas en la feria, con el propósito de verificar sus condiciones de funcionamiento y seguridad.

La muerte de Gabriela, quien era egresada del Colegio de Bachilleres de Baja California Sur, también generó muestras de solidaridad por parte de la comunidad educativa, que expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para precisar qué provocó el accidente y establecer si hubo alguna omisión o incumplimiento en los protocolos de seguridad.