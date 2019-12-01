Detienen a presunto líder de grupo delictivo de Jalisco por homicidio de agente estatal en Baja California

Mexicali, Baja California, a 22 de octubre de 2026.- Tras permanecer bajo investigación por un homicidio ocurrido hace tres años, Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuko”, señalado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Baja California, fue detenido y trasladado a la entidad para enfrentar cargos relacionados con el asesinato de una agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría ordenado el ataque contra Dalia Consuelo Espinoza Suszek, quien fue asesinada a balazos el 19 de octubre de 2023, cuando viajaba en su vehículo acompañada de su hija de cuatro años, en la colonia Las Abejas, en Tijuana.

Las indagatorias señalan que varios presuntos integrantes del grupo criminal participaron en la planeación y ejecución de la agresión, así como en las acciones para escapar del lugar. Según la carpeta de investigación, “El Nenuko” habría coordinado el ataque y permanecido cerca del domicilio de la víctima.

La Agencia Estatal de Investigación logró ubicar al sospechoso en Guadalajara en junio de este año y solicitó la colaboración de autoridades federales para concretar su captura. Finalmente, fue detenido el 21 de octubre en un inmueble de la colonia Mexicaltzingo, en Guadalajara, Jalisco, y trasladado a Baja California durante la madrugada del día siguiente.

Guillén García enfrenta señalamientos por homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra integrantes de instituciones policiales. Además, las autoridades lo relacionan con una agresión armada contra un escolta de la presidencia municipal de Tijuana ocurrida en 2023. Su situación jurídica deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.