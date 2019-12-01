Gabinete de Seguridad despliega operativo tras ataque a autobús con estudiantes en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 17:15:33

Escuinapa, Sinaloa, a 22 de octubre de 2026.- Un ataque armado contra un autobús que trasladaba estudiantes generó la movilización de corporaciones de seguridad en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de que sujetos armados dispararan contra la unidad y dejaran lesionado al conductor.

La agresión ocurrió la mañana de este jueves en la colonia Francisco I. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, el objetivo de los disparos habría sido el chofer, quien sufrió heridas leves ocasionadas presuntamente por fragmentos de vidrio tras romperse una de las ventanas del vehículo.

Pese a lo ocurrido, el conductor logró continuar su recorrido hasta llegar a un punto de vigilancia del Ejército Mexicano, ubicado en el sector Puente de la Veracruz, donde los estudiantes pudieron descender y ponerse a salvo.

Tras recibir el reporte, integrantes del Grupo Interinstitucional brindaron apoyo al operador, quien fue trasladado para recibir atención médica. Asimismo, se desplegó un operativo en la zona para localizar a los responsables de la agresión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que la situación se encontraba bajo control y anunció que continuarían los recorridos preventivos para reforzar la vigilancia y permitir que la población realizara sus actividades cotidianas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el motivo del ataque. Tampoco se han dado a conocer reportes oficiales adicionales sobre posibles lesiones entre los estudiantes que viajaban en el autobús.