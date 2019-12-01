Sergio “N” sentenciado por dos robos con violencia en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de abril 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia condenatoria en contra de un Sergio “N” por el delito de robo calificado, derivado de su autoría en dos hechos distintos ocurridos en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, el primer evento ocurrió el 5 de octubre de 2024, cuando el imputado interceptó a dos personas que caminaban en la colonia Los Robles, a quienes amenazó con un arma de fuego para despojarlos de sus teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En un segundo hecho, registrado el 29 de octubre de 2024, el ahora sentenciado, interceptó a trabajadores de una empresa de distribución de bebidas en la colonia San Pedrito Peñuelas. En ese lugar, amenazó a las víctimas con un arma de fuego, realizó una detonación para intimidarlas y se apoderó de dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos.

Derivado de los actos de investigación, que incluyeron el análisis de información por parte de la Unidad de Análisis Criminal, así como reconocimientos por fotografía realizados durante entrevistas, se logró establecer su identidad y participación en ambos hechos.

En audiencia de procedimiento abreviado, después de que el imputado se declarará culpable, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, imponiendo 3 años de prisión en total (1 año 6 meses por cada carpeta), multa, reparación del daño en etapa de ejecución, que incluye la restitución de equipos, teléfonos celulares y dinero en efectivo a las víctimas, suspensión de derechos civiles y políticos y amonestación en privado.